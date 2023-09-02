Uzaktan rapor ve reçete dönemi başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneye rapor ve reçete ihtiyacı için gidenlerin sayısını azaltmak amacıyla başlatılan Telemedicine uygulamasının başlayacağını açıkladı. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vali Tuncay Akkoyun'u ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada açıklamada bulunan Bakan Koca, hastaneye rapor ve reçete ihtiyacı için gidenlerin sayısını azaltmak amacıyla başlatılan Telemedicine uygulamasının başlayacağını duyurdu. Bakan Koca, "Telemedicine ile ilgili, özellikle online, uzaktan, hastanın hastaneye gelmesini mümkün olduğunca azaltan, gerektiğinde uzaktan rapor ve reçete ihtiyacını, özellikle takipli ve kronik hastalar için son derece önemli. Yönetmeliği yayımlandı, önümüzdeki süreçte nerede nasıl uygulayacağımızın duyurusunu yaparak başlatmış olacağız" diye konuştu. Bakan Koca, yabancılar için çeşitli dillerde reçete yazımının yapılmasına ilişkin ise, "E-reçete ile ilgili konu şu, T.C. vatandaşı olan hiçbir kimseye, Türkçe dışında reçete yazımı söz konusu değil. Türkiye her geçen gün sağlık turizminin üssü olmaya, önemli 3 ülkeden biri olmaya hızla ilerliyor. Yabancı olan hastanın kendi ülkesinde, reçetenin anlaşılır olmasını sağlamak için yapılan bir düzenlemedir. Birileri bir yerlere çekmek istiyor. Varsın nereye çekmek isterlerse istesinler, hakikat bundan öte değildir" diye konuştu.