Yunanistan'a kaçmaya çalışan 18 terör örgütü üyesi yakalandı
MSB: Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 13’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 13'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 18 terör örgütü üyesi yakalandı