Ankara’da son günü kaçırmayın!

Ankara'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST, 4'üncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı.Bu sene 100 ülkeden 1 milyonu aşkın yarışmacının başvuru yaptığı TEKNOFEST, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndaki 261 stant ve 400 etkinliği ile misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Dünyanın en büyük teknoloji festivali bugün sona erecek. TEKNOFEST'te yerli ve milli hava araçlarının başkent semalarındaki gösterisi dakikalarca alkışlandı. Türk savunma sanayiinin yüz akı olan Bayraktar TB3, Kızılelma, Anka, Hürkuş ve Gökbey gibi hava araçları vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün TEKNOFEST ANKARA alanını ziyaret etti. Fidan'a, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar alanda eşlik etti. Bakan Fidan, organizasyonun 4'üncü gününde TEKNOFEST alanındaki stantları gezdi, çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alarak etkinliklere katıldı. TEKNOFEST'in bir diğer ziyaretçisi de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu. Bayraktar'la birlikte etkinlik alanını gezen Tunç "TEKNOFEST gençliği bizim gururumuz, geleceğimiz" dedi.İstanbul Gedik Üniversitesi Ro-Tech Takımı, geçen hafta Aksaray'da yaptıkları testte 6 bin metre yüksekliğe kadar yükselip, sorunsuz bir şekilde yeniden yeryüzüne inebilen roketlerini ANKARA TEKNOFEST'te tanıttı. 4 kg ağırlığındaki herhangi bir yükü uzaya çıkarabilen roket geliştirmek istediklerini belirten Ro-Tech Takımı İletişim Sorumlusu Gülhas İpek, "Türk gençlerinin neler yapabildiğini TEKNOFEST'te dünyaya kanıtlıyoruz" dedi.TEKNOFEST Ankara'yı ziyaret eden Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, devam eden eğitim süreçlerini ve duygularını anlattı:ABD, Almanya ve Japonya'da eğitimler aldık. ABD'ye dönerek süreci devam ettireceğiz. Fırlatma 2023 sonunda. Gençlere tavsiyemiz: Hayallerinizin limiti olmasın.Gençlere, ilgi duydukları alana sıkı sıkıya sarılmalarını tavsiye ediyorum. İddialı hayaller kurmak, bunları kararlı hedeflere dönüştürmek önemli.Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından TEKNOFEST paylaşımında bulundu. Önceki gün etkinlik alanının ziaret eden Emine Erdoğan, yaptığı pay laşımda şunları söyledi: "Vatanına sevdalı bilim insanları, mühendisleri, münevverleri, girişimcileri olarak, Türkiye Yüzyılı'nı #TEKNOFEST gençleri inşa edecek. Yolunuz açık olsun!"/ SABAH