Bakan Yerlikaya Yüksekova’da 153 kilo eroin yakalandığını duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zehir tacirlerine geçit yok. İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Yüksekova Esendere Gümrük sahasına gelen TIR'da yapılan arama sonucu; risk analizi kapsamında X-Ray'e sevk edilen araçta narkotik dedektör köpeğiyle birlikte yapılan detaylı aramada 153 kilo eroin yakalanmıştır. Hakkari Valiliğimizi ve Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerini yürekten tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz. Uyuşturucu ile mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.





