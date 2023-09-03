Belediyecilikte son nokta! Villayı kondur kitabına uydur

Aydın'da CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi Karapınar mevkiinde, yapılaşmanın yasak olduğu birinci sınıf tarım arazisine, havuzlu kaçak villa yaptırmıştı. Çerçioğlu'nun eşinin üzerine kayıtlı 10 bin 300 metrekare tarım arazisi içinde izin alınmadan yaptırılan 900 metrekarelik kaçak villanın yanı sıra 300 metrekarelik yüzme havuzu bulunuyor.Sadece 75 metrekare çiftlik evi yapma izni olan, geri kalan 10 bin 225 metrekare alanın tarımsal özelliğinin korunması şartı bulunan araziye yapılan villa büyük tepki çekmişti. Tarım arazisinin sahibi Ercan Çerçioğlu'nun 8 Ekim 2013'te Aydın İl Özel İdaresi'ne başvurarak bağ evi ve depo yapmak üzere istediği izin, gerekli incelemeler sonucunda sadece 75 metrekarelik bir bina yapılması şartıyla verilmiş.Ancak söz konusu alan üzerine 2014' te havuzlu villa yapıldı. Kontrollerde verilen izne aykırı davranıldığı için Aydın Valiliği tarafından kaçak yapıyla ilgili yıkım kararı verildi. Karar, o dönemde CHP'li olan Koçarlı Belediyesi'ne bildirildi. Ancak ne villa, ne de villa yapılmadan önce orada bulunan ahır için verilen yıkım kararı uygulanmadı.Özlem Çerçioğlu'nun bir önceki dönem CHP'li olan Koçarlı Belediyesi üzerinden çevredeki köye yaklaşık 1 kilometre uzakta olan villasını, köy yerleşik alanı olarak meclis kararı ile değiştirerek yasal hale getirdiği ortaya çıktı. Daha sonra Koçarlı Belediyesi'nin meclis kararının Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderilerek onaylandığı öğrenildi.SABAH, Özlem Çerçioğlu'nun Koçarlı'daki havuzlu lüks villasını görüntüledi. Fotoğraflarda güneş enerjili villanın etrafında başka yapı bulunmazken, çevresindeki tarım arazileri dikkat çekiyor. Villanın bahçesinde 300 metrekarelik yüzme havuzunun dışında, bir basketbol oynama alanı da var. Villanın kapısında Çerçioğlu ibaresi yer alıyor.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer ve CHP milletvekili Engin Altay tapuda "zeytinlik" görünen arazilere kaçak villalar yaptırmıştı. Bursa'da CHP'li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in Hasanağa'da imara kapalı arsaya yaptırdığı kaçak villa yıkılmıştı.