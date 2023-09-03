Çobançeşme Çocuk Köyü’ne festival gibi açılış

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in çocuklardan gelen yoğun istek üzerine yaptırdığı Çobançeşme Çocuk Köyü coşkulu bir törenle açıldı. Açılışa katılan yüzlerce çocuğa seslenen Köken, "Eyüpsultan'ın bütün bölgelerinde 55 tane park yaptık. Kemerburgaz'daki Matematik Evi'ni buraya getireceğiz. Bunların hepsine layıksınız. Burası siz kullandıkça güzelleşecek" dedi. 24 bin 276 metrekarelik yeşil alanda oluşturulan çocuk köyünde mini tren, atlı karınca, macera parkuru, eğlence donatıları, uçak ve sevilen çizgi film karakterleri yer alıyor. Açılışta çocuk köyüne birbirinden eğlenceli şişme oyun grupları kurulurken sahnede sergilenen sihirbazlık gösterisi izleyenleri büyüledi.