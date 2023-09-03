Danışman skandalında oyun içinde oyun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs'a iki gün kala farklı kesimlerden oy toplamak için FETÖ sevici, Atatürk düşmanı hatta kendisine dahi 'kanı bozuk' diye hakaret eden Perinaz Mahpeyker Yaman'ı 'Kadın ve Aile Politikaları' konusunda genel başkan danışmanı atadığı ortaya çıktı.Skandal patlak verince paniğe kapılan CHP Genel Merkezi, partinin genel başkan yardımcısı Eren Erdem'le 'Böyle bir danışmanımız yok. 4 Eylül'den sonra tüm danışmanlar değişti' diyerek tarih oyunu yaptı. Halbuki Yaman'ın atandığı tarih 26 Mayıs'tı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç sosyal medyada Erdem'in açıklamasına "Yaman'la görüştüm. Hala danışman olduğunu istifa etmeyi düşünmediğini, CHP'nin 3'üncü katında kendisine oda tahsis edildiğini söyledi" mesajıyla cevap verdi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da Kılıçdaroğlu'yla görüştüğünü ve böyle bir danışmanları olmadığını teyit ettirdiğini söyledi. Yaman'ın Atatürk'e ve Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği tweet'leri sosyal medya hesabından kaldırarak daha önce Anıtkabir'i ziyaret ettiği bir fotoğrafını paylaşması dikkat çekti. Yaman daha önceki tweet'leri de kendisinin değil kuzeninin attığını iddia etti.Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Yaman'ın yanı sıra kendisiyle "Oy vermeyi unutan Kamil bu işte" diye dalga geçen Cevdet Nasıranlı'yı da 18 Mayıs tarihinde yine oy almak amacıyla siyasi işler ve seçim propagandası yürütme konusunda kendisine başdanışman yaptığı ortaya çıktı. CHP'den bu atamayla ilgili açıklama gelmedi.