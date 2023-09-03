Deprem turistleri gitti ama biz Hatay’dayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim döneminde depremzedelere bedava ev sözü verenler hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu. Biz ise depremzede şehirlerimizi en az birkaç kez ziyaret ederek vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirdik" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:Seçim döneminde depremzedelere bedava ev sözü verenler hem sözlerini hem de Hatay'la birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu. Biz ise depremzede şehirlerimizi en az Birkaç kez ziyaret ederek hem vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirdik hem de yürütülen çalışmaları yerinde görme imkânı bulduk.Aynı şekilde şov peşinde koşan deprem turistleri çekip gittikten sonra bile Hatay'la kardeş ilan ettiğimiz 94 belediyemiz başkanları ve ekipleriyle Hatay halkının yanında olmaya devam ettik. Depremin siyasetini ve istismarını yapanlardan değil depremzedelerimizin acılarını paylaşanlardan, yüreklerine omuz verenlerden olduk. Sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret edenlerden değil siyasi görüşüne bakmadan 85 milyonun tamamını kucakladık. Tek kare fotoğraf üzerinden aleyhinde adeta bir linç kampanyası yürütülen hastanemiz Hataylı kardeşlerimize hizmet ediyor.Hatay'da 254 bin 195 konut zarar görmüştü. Şu anda Hatay'da 32 bin 600 konut, 7 bin 800 yüz köy evi ve depo olmak üzere toplam 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Bugün bunlara yenilerini ekliyoruz. Toplam 5 bin bağımsız bölümün temellerini atıyoruz. Antakya'da zarar gören Uzun Çarşı'yı ihya etmek için 600 dükkanın yapımına başlıyoruz. Projemize 86 bin kişi başvuru yaptı. Proje kapsamında biz hem hibe hem de kredi desteği vereceğiz. Bakanlığımız, ruhsattan meskene kadar tüm süreci denetleyecek. Böylece zihinlerde hiçbir soru işareti kalmayacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan temel atma esnasında da, muhalefete yüklendi: "Hani muhalefet diyor ya, beton filan nerede? Demir çelikler burada, betonlar burada. Çok kısa zamanda bütün binaların yükseldiğini görmeye devam ediyoruz."Hatay'daki törenle toplam 5 bin bağımsız bölümün temelleri atıldı. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da zarar gören Uzun Çarşı'yı ihya etmek için 600 dükkânın yanında General Şükrü Kanatlı Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde yerinde dönüşüm kapsamında konut ve dükkândan oluşan toplam 3 bin 500 bağımsız bölümün temelleri atıldı.Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken makam aracından inerek vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttı. Erdoğan mahalle bakkalına da uğradı, esnaf ile sohbet etti.