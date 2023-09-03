Haberler Gündem Haberleri Deyrizor’da çatışmalar sürüyor: 4 köy daha PKK/YPG'den temizlendi!
Giriş Tarihi: 3.9.2023 14:53

Deyrizor’da çatışmalar sürüyor: 4 köy daha PKK/YPG'den temizlendi!

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor’da terör örgütü PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasında gerilim tırmandı. Çatışmalar, bir an olsun durmadı. Diğer aşiretlerin de katılmasıyla birlikte çatışma Rakka ve Haseke illerinin kırsalına da sıçradı. 4 köyün teröristlerden temizlediği açıklandı.

Deyrizor’da çatışmalar sürüyor: 4 köy daha PKK/YPG’den temizlendi!

Barış Pınarı Harekatı (BPH) Arap aşiretler, Rakka ile Haseke'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki bölgelere sabah erken saatlerde operasyon başlattı. Deyrizor'daki aşiretlere destek vermek isteyen BPH bölgesindeki Arap aşiretler, Rakka ilinin kuzeyindeki Halil Yasin, Hırbet Beyda ile Haseke ilinin kuzeyindeki Turgi ve Tel Tavil köylerini teröristlerden arındırdı.

Söz konusu çatışma bölgelerine Arap aşiretleri takviye konvoyları gönderiyor. Çatışmaların merkezindeki Deyrizor ilinin doğu ve güneydoğusundaki alanlarda 27 Ağustos'tan beri 24 köyde terör örgütünün işgaline son verilmişti. Terör örgütü dün düzenlediği saldırıda iki köyü geri almıştı.

Arap aşiretleri dün akşam saatlerinde, Münbiç kırsalında da dört köyü PKK/YPG'den arındırmıştı. Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında ele geçirdiği Deyrizor'da halkın tamamı Araplar'dan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

PKK/YPG, bölgedeki petrol kuyularına el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak terörist faaliyetleri için finansman sağlıyor.

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Deyrizor’da çatışmalar sürüyor: 4 köy daha PKK/YPG'den temizlendi!
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