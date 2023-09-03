Deyrizor’da çatışmalar sürüyor: 4 köy daha PKK/YPG’den temizlendi!

Barış Pınarı Harekatı (BPH) Arap aşiretler, Rakka ile Haseke'nin kuzeyinde PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki bölgelere sabah erken saatlerde operasyon başlattı. Deyrizor'daki aşiretlere destek vermek isteyen BPH bölgesindeki Arap aşiretler, Rakka ilinin kuzeyindeki Halil Yasin, Hırbet Beyda ile Haseke ilinin kuzeyindeki Turgi ve Tel Tavil köylerini teröristlerden arındırdı.