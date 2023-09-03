Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 5’inci yılına girdi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere de örnek oldu. Ardından bir grup annenin dağa kaçırılan evlatları için 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 5'inci yılına girdi.

Evlatlarını isteyen annelerin sesini tüm Türkiye duyarken, evlat nöbetine katılım da günden güne artarak 364'e yükseldi. Annelerin bu zorlu süreçteki en büyük destekçisi kendileri gibi evlatlarının yolu gözleyen babalar oldu. Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla 4 yılı dolduran oturma eylemi sayesinde 45 aile, evladını PKK'nın elinden kurtarmayı başardı. Yaz kış, kar yağmur, bayram salgın demeden aralıksız devam eden evlat nöbetinde anne ve babaların "geri dön" çağrısına kayıtsız kalmayıp terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olanlar, bekleyişi devam eden ailelere de umut oldu. Eylem devam ederken annelerin kararlı duruşu, HDP'ye kepenk kapattırdı. Ailelerin haykırışlarını duymak istemeyen HDP'liler, çareyi kepenklerini kapatıp binayı terk etmekte buldu. Ailelerin kararlı duruşundan sonra HDP, faaliyetlerini ilçe binalarına taşımak zorunda kaldı.

TERÖRE LANET VE HAYIR YÜRÜYÜŞÜ

Diyarbakır anneleri, farklı kentlerden gelen sivil toplum kuruluşları ile annelerinde destek verdiği eylemde, terör örgütüne lanet ve hayır yürüyüşü gerçekleştirecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş eylemin 5'inci yılına girmesi nedeniyle ailelere destek amacıyla kente geldi.