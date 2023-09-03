İstanbul Valiliğinden ’Taksim’de Voleybol Yayını İptal Edildi’ haberlerine yalanlama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında "Bayan Voleybol Milli Takımımızın maç yayınına Valilik engel oldu" şeklinde asılsız içeriklerin paylaşıldığı belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu akşam oynayacağı Avrupa Şampiyonası final maçının ilin 7 meydanında canlı yayınlanması için Valiliğe yazılı başvuruda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Taleplerin 6'sı (Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik) Valiliğimizce onaylanmıştır. Taksim Meydanı, 2012 yılından bu yana toplantı ve etkinlik alanı olarak kullanılmadığı için Taksim Meydanı'yla ilgili talep onaylanmamıştır. Bayan Voleybol Milli Takımımızın final maçının Taksim Meydanı'nda canlı yayınlanması talebi Beyoğlu Belediyesi tarafından da yapılmış. Bu talep de Valiliğimizce onaylanmamıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na dev maçta başarılar dilendi.
İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL: VERİLMEYEN İZNİN İPTALİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından CHP yandaşı Özlem Gürses'in 'Organizasyon valilik kararı ile az önce iptal edildi' şeklindeki paylaşımını alıntılayarak söz konusu iddia ve haberlerin gerçeği yansıtmdığını bildirdi. Vali Gül, "Bu haber %100 yalan içermektedir. Taksim meydanı 2012 yılından itibaren etkinliklere kapalıdır. Verilmeyen iznin iptali söz konusu değildir. İBB bugün 12.00'de 6 ilçe ve etkinliklere kapalı olduğunu bile bile Taksim Meydanını talep etmiştir 6 ilçede etkinliğe izin verilmiştir" açıklamasında bulundu.