İstanbul’da PKK operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup tarafından Başakşehir'de PKK/ KCK terör örgütünü övücü, destekleyici slogan atılıp pankart açılması üzerine çalışma başlattı.adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 zanlıyı yakaladı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayınlar, ruhsatsız tüfek ve 29 mermi ele geçirildi.