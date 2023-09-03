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Giriş Tarihi: 3.9.2023 11:58

İstanbul’da terör örgütü övücülere operasyon: 6 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici slogan eşliğinde havai fişekli illegal yürüyüşe katılan 9 şüpheliye operasyon düzenlendi. 6 şüphelinin yakalandığı operasyonda, örgütsel içerikli yasaklı yayınlar ve 1 adet pompalı av tüfeği ve tüfeğe el konuldu.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul’da terör örgütü övücülere operasyon: 6 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; PKK/KCK terör örgütünü övücü/destekleyici slogan eşliğinde havai fişekli illegal yürüyüşe katılan 9 şüpheli tespit edildi. 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bağcılar ve Küçükçekmece ilçesinde 10 farklı adrese operasyon düzenlendi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 3 şüpheli şahsın yakalanması için çalışma devam ediyor. Adreslerde yapılan aramalarda; örgütsel içerikli yasaklı yayınlar ve 1 adet pompalı av tüfeğine el konuldu.

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İstanbul’da terör örgütü övücülere operasyon: 6 şüpheli yakalandı
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