Mücadelemiz aralıksız sürecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ziyaretlerde bulunmak için gittiği Ağrı'da partililerle bir araya geldi, açıklamalarda bulundu. Burada Güvenlik Koordinasyon Toplantısı'na katılan Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığı Binasına geçerek partililerle bir araya geldi. Terörle mücadele noktasında tek bir terörist kalmayana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirten Bakan Yerlikaya, "Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek. Çok net bir şekilde ifade etmeliyim ki uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Sokak sokak peşlerindeyiz. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz. Bir büyük mücadelemiz de düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle elbette. Yaptığımız operasyonlarla, teknik takiplerimizle Bu göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin de tek tek nefeslerini keseceğiz" ifadelerine yer verdi.