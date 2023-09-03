Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları’na tebrik

Son dakika... A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN: CANIGÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden bir tebrik mesajı paylaştı.
2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum. 🏐🇹🇷— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 3, 2023
Başkan Erdoğan "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.