Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'na tebrik
Giriş Tarihi: 3.9.2023 23:41 Son Güncelleme: 4.9.2023 00:13

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'na tebrik

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları’nı canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları’na tebrik

Son dakika... A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN: CANIGÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden bir tebrik mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'na tebrik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA