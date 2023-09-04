5 yıldır ilk günkü umutla

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi, evladına kavuşmak isteyen diğer annelere de örnek oldu. Ardından bir grup annenin 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti 5'inci yılına girdi. Annelerin sesini tüm Türkiye duyarken, evlat nöbetine katılım da günden güne artarak 364'e yükseldi. Annelerin bu zorlu süreçteki en büyük destekçisi kendileri gibi evlatlarının yolu gözleyen babalar oldu. Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla 4 yılı dolduran oturma eylemi sayesinde 45 aile, evladını PKK'nın elinden kurtarmayı başardı. Yaz kış, kar yağmur, bayram salgın demeden aralıksız devam eden evlat nöbetinde anne ve babaların "geri dön" çağrısına kayıtsız kalmayıp terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olanlar, bekleyişi devam eden ailelere de umut oldu. Annelerin kararlı duruşu, HDP'ye kepenk kapattırdı. Ailelerin haykırışlarını duymak istemeyen HDP'liler, çareyi kepenklerini kapatıp binayı terk etmekte buldu. Ailelerin kararlı duruşundan sonra HDP, faaliyetlerini ilçe binalarına taşımak zorunda kaldı.Hakkâri'nin merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde 9 Mart 2016'da kaybolan ve "Zap Suyu'nda boğuldu" denilen 9 yaşındaki Hamza Adıyaman'ın ailesi, bir süre sonra çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öğrendi. Şu anda 17 yaşında olan oğlunu kurtarmak için mücadele veren anne Rukeyda Adıyaman, 50 yıl da sürse eyleme devam edeceğini söyledi. Van'da 11 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirttiği kızı Şeyma için eylem yapan anne Nazlı Sancar ise, "Buradan PKK'ya destekçilerine bir anne olarak mesajım var. Ben kızımı sizin için doğurmadım. Evlatlarımızı size kurban etmeyeceğiz" dedi.Hatay'dan çalışmaya gittiği Kırklareli'nden 7 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Erhan Artık için eşi Aysel Artık ile birlikte eyleme katılan Ekrem Artık (55), kansere yakalandı. Diyarbakır'da tedavi altına alınan baba Artık, oğlunu göremeden hayatını kaybetti. Bir taraftan eşinin yasını tutarken, diğer yandan da eyleme devam eden Aysel Artık, "Eşimi kaybettim, Erhan'ı mı kaybetmemek için eylemimi sürdürüyorum. Çocuklarımızı alana kadar bu mücadele devam edecek" dedi.