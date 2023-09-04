Son dakika: Dünyanın gözü Soçi’de! Kritik görüşme başladı: Başkan Erdoğan ve Putin’den tahıl koridoru açıklaması

"AZ GELİŞMİŞ AFRİKA ÜLKELERİNE YÖNELİK BİR ADIM ÇOK ÖNEMLİ OLACAK"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Türkiye Rusya arasındaki ilişkilerde özellikle şu andaki dış ticaret hacmimizin 62 milyar dolarda olması, 100 milyar dolar hedefine doğru yürüyor olması bizi çok mutlu ediyor. Bugün burada Merkez Bankası başkanlarımızın bir araya gelmesi, birbirleriyle görüşecek olmalmarı aramızdaki ikili ilişkilerde yerli para birimine adım atma noktasında da önemli olduğuna inanıyorum. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki gelişmeler gayet iyi bir şekilde devam ediyor.