Dünyanın umudu Erdoğan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere bugün Soçi'ye bir ziyaret gerçekleştiriyor. Dünyanın gözünün çevrildiği bu zirvede, ikili ve bölgesel konuların müzakere edilecek ve özellikle tahıl koridorunun yeniden işler hale gelmesi birincil gündem maddesi olacak. Ukrayna için barış diplomasisi, Türkiye'nin doğalgazda enerji üssü olması, yeni nükleer santral projesi, Karabağ ve Kafkasya'daki son gelişmeler masadaki diğer konular.Rusya-Ukrayna Savaşının başından bu yana taraflara, "Savaşın kazananı, adil bir barışın da kaybedeni olmaz" şeklinde telkinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafların müzakere masasına oturması için kesintisiz barış diplomasisi yürüttü. Geçtiğimiz yıl Antalya Diplomasi Forumu marjında Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanı bir araya geldi. Bu temas, iki tarafın müzakere masasına en çok yaklaştığı görüşme olarak kayda geçerken Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifi ile Karadeniz tahıl girişimi ve esir takası sağlanmasında kritik rol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Putin ile görüşmesinde 'barış diplomasisi' çağrısını yinelemesi bekleniyor. Türkiye'nin çabalarıyla hayata geçen ve 17 Temmuz'da Moskova tarafından askıya alınan tahıl koridorunun yeniden işler hale gelmesi için Birleşmiş Milletler ile Türkiye'nin hazırladığı öneri paketindeki maddelerin de bugün iki lider arasında istişare edilmesi öngörülüyor. Koridorun yeniden faaliyete geçmesinde tek umut Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geliştirdiği formül olarak görülürken, Afrika'daki az gelişmiş ülkelere hızlı şekilde tahıl sevkiyatı için Katar, Türkiye ve Rusya ortaklığıyla bir model üzerinde de çalışılıyor.Rusya'nın doğalgazını uluslararası piyasalara güvenli ve sürekli arz edebilmek için Türkiye'de gaz merkezi kurulmasına yönelik teklifinin ardından bir yol haritası üzerinde çalışmalar başladı. Bu konuda gelinen son aşama Soçi'nin gündem maddelerinden olacak. Türkiye'nin Avrupa ülkeleri için transit konumu nedeniyle enerji merkezi olması 'kazan kazan' stratejisine küresel bir örnek olarak değerlendiriliyor. Akkuyu Santrali'nin nükleer tesis olarak tescilinin ardından, ilk reaktörün devreye alınmasına dönük takvim de işliyor. Nükleer enerji alanında atılabilecek yeni adımların da Erdoğan- Putin görüşmesinin başlıklarından olması bekleniyor. 2. nükleer santralin yapımı için Rusya seçeneği ön plana çıkıyor.Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan, Karabağ'da işgal altındaki topraklarını 44 günlük vatan muharebesiyle özgürlüğe kavuşturdu. Son haftalarda bölgede gerilim artıyor. Azerbaycan bölgede insani sorumluluklarını yerine getirirken Ermenistan tarafından kamikaze drone saldırıları ile sınır hattında gerilim tırmandırılıyor. Kafkasya'da barışın kalıcı hale gelmesi noktasında Ermeni diasporası ve bazı Batılı ülkelerin kışkırtması ile süreç baltalanmaya çalışıyor. Erdoğan ile Putin'in görüşmesinde Kafkasya ve Karadeniz'de huzur ve istikrarın korunması başlığının da ele alınması öngörülüyor.