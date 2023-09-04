Ersan Türkoğlu’ndan Tanju Özcan’a veryansın: En büyük hata...

CHP Bolu Merkez İlçe Olağan Genel Kurulu zaman zaman tartışmalara ve itirazlara neden oldu. Kürsüye gelen CHP Bolu İl Başkanı Ersan Türkoğlu, konuşmasının büyük bölümünü Tanju Özcan'a ayırdı.
Türkoğlu, konuşmasında, "İlk önce biz kendimizi değerlendirerek yorumlayacağız şapkamızı kendi önümüze koyacağız. Türkiye için son derece önemli olan bu seçimlerde ben "ne yaptım" diyeceğiz. Buradan başlayacağız eğer buradan başlamazsak yani ilk önce bu partiye üye olan bizler kendi öz eleştirimizi yapmazsak onun dışında konuştuğumuz her cümle boş kalır, Temelsiz kalır, Amacından uzak kalır. O yüzden değerli dostlarım bu değerlendirmeleri yapıp ondan sonra konuşmakta fayda var. Ben kendi adıma bu değerlendirmeyi yaptım, iki milletvekili adayıyla çıktığımız yolda bir milletvekili ile süreci tamamladık. Bir zaman sadece "ben olursam milletvekili olur" denilen Bolu'da gördük ki artık kim olursa olsun milletvekili olur. Bir CHP'li taban var ve şunu da göreceğiz Bolu Merkez'de, Bolu Belediyesinde kim olursa olsun CHP'li bir Belediye Başkanı olur" ifadelerini kullandı.
"BEN KAZANDIM BEN OY ALDIM" DEME HAKKI HİÇBİR SİYASETÇİNİN LÜKSÜ DEĞİLDİR
Türkoğlu, şunları söyledi; "Bende değişimle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Malum uzun zamandır CHP'nin Bolu Merkez ilçe başkanı olarak görev aldım. Ondan sonra da il başkanı olarak atandım bugüne kadar parti ile ilgili karar vermeye çalıştık. Seçimleri kimle kazanırsak onu aday göstermeye özen gösterdik. Kişilere olan duygusal düşüncelerimizi bir kenara bıraktık partinin menfaati ne ise o yönde karar vermeye çalıştık. Şunu net bir şekilde koymak gerekiyor hiçbir milletvekili hiçbir Belediye Başkanı örgüt olmadan başarılı olamaz.
"Ben kazandım ben oy aldım" deme hakkı hiçbir siyasetçinin lüksü değildir. Hiç kimse CHP'den üstün değildir. En büyük hata Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı kontrol edememek genel siyasetle ilgili çıkışlara ve beyanlarına engel olamamak partililerimizin talebini gerçekleştirecek girişimlerde bulunduk ama başarılı olamadık."