Ersan Türkoğlu’ndan Tanju Özcan’a veryansın: En büyük hata...

Türkoğlu, konuşmasında, "İlk önce biz kendimizi değerlendirerek yorumlayacağız şapkamızı kendi önümüze koyacağız. Türkiye için son derece önemli olan bu seçimlerde ben "ne yaptım" diyeceğiz. Buradan başlayacağız eğer buradan başlamazsak yani ilk önce bu partiye üye olan bizler kendi öz eleştirimizi yapmazsak onun dışında konuştuğumuz her cümle boş kalır, Temelsiz kalır, Amacından uzak kalır. O yüzden değerli dostlarım bu değerlendirmeleri yapıp ondan sonra konuşmakta fayda var. Ben kendi adıma bu değerlendirmeyi yaptım, iki milletvekili adayıyla çıktığımız yolda bir milletvekili ile süreci tamamladık. Bir zaman sadece "ben olursam milletvekili olur" denilen Bolu'da gördük ki artık kim olursa olsun milletvekili olur. Bir CHP'li taban var ve şunu da göreceğiz Bolu Merkez'de, Bolu Belediyesinde kim olursa olsun CHP'li bir Belediye Başkanı olur" ifadelerini kullandı.