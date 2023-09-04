Halk TV’de iç savaş provokasyonu: Canlı yayında skandal sözler!

-Şu cümleyi birisi Avrupa'da etse ne olur?

-20 yıldır kuduruyorlar! Sadece ses var!

-Umarım RTUK gereğini yapar.

-Bakın bu muhalefet değil… Muhalefetin bile bir adabı vardır!

-Böyle bir günde ülkeni kötülüyorsun ya pes!

-Şimdi bunlar vatansever olduğunu iddia eder!