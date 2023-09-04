İYİ Parti’den ’CHP ile yerel seçim görüşmesi’ iddialarına jet yanıt: Külliyen yalan

AKŞENER: TEK BAŞIMIZA GİRECEK GİBİ HAZIRLANACAĞIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de geçtiğimiz günlerde, "Bu seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız. Bu netlikle söylüyorum. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız." açıklamasını yapmıştı.