Haberler Gündem Haberleri İYİ Parti'den 'CHP ile yerel seçim görüşmesi' iddialarına jet yanıt: Külliyen yalan
Giriş Tarihi: 5.9.2023 00:04 Son Güncelleme: 5.9.2023 00:06

İYİ Parti'den 'CHP ile yerel seçim görüşmesi' iddialarına jet yanıt: Külliyen yalan

14-28 Mayıs seçimlerinde ağır hezimet yaşayan koalisyon ittifakındaki CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçimlere ilişkin nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken, CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş, "Oktay Vural ile Buğra Kavuncu CHP ile yerel seçime ilişkin görüşmeler yapıyor" dedi. Yarkadaş'ın açıklamalarına ise İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural çok net yanıt verdi...

İYİ Parti’den ’CHP ile yerel seçim görüşmesi’ iddialarına jet yanıt: Külliyen yalan

14-28 Mayıs seçimleri sonrası CHP ve İYİ Parti büyük bir krizin içerisine girdi. İki parti seçimin kaybedilme nedeni olarak birbirlerini suçlarken, İYİ Parti kanadından ise yerel seçimlere ilişkin 'Ayrı adaylarla gireceğiz' şeklinde açıklamalar geliyor.

"BELEDİYELERİ CHP Mİ KAZANDI?"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker katıldığı bir programda, CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş ile tartıştı. Adnan Beker, "Belediyeleri CHP mi kazandı? Ankara'da 25 senedir kazanamadığınız bir belediyeyi CHP tek başına mı kazandı? Kazanıldığı zaman hep sizin, kaybedildiği zaman hep bizim." ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı Barış Yarkadaş ise, "Oktay Vural ile Buğra Kavuncu CHP ile yerel seçime ilişkin görüşmeler yapıyor şu anda." iddiasını ortaya attı.

İYİ PARTİ'DEN JET YANIT: KÜLLİYEN YALAN

Barış Yarkadaş'ın iddialarına ise İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural sosyal medya hesabından yanıt verdi. Oktay Vural, "CHP ile yerel seçime ilişkin görüşmeler yaptığımız iddiası külliyen yalandır" dedi.

AKŞENER: TEK BAŞIMIZA GİRECEK GİBİ HAZIRLANACAĞIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de geçtiğimiz günlerde, "Bu seçimlere her bir yerde tek başımıza girecek gibi hazırlanacağız. Bu netlikle söylüyorum. Biz hür ve müstakil bir siyasi parti olarak bu seçimde kendimizin kaç kilo ettiğini tarttıracağız, göreceğiz, paylaşacağız." açıklamasını yapmıştı.

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İYİ Parti'den 'CHP ile yerel seçim görüşmesi' iddialarına jet yanıt: Külliyen yalan
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