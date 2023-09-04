SON DAKİKA! İYİ Partili Adnan Beker’den bomba 6’lı masa itirafı: Memleketi Allah korumuş, bakanları bile oluşturamazdık

"VATANDAŞIN SIKINTILARINI DİNLEYECEĞİNE ÜLKEYİ İKİYE BÖLMÜŞÜZ"

Muhalefet olarak ülkeyi ikiye böldüklerini söyleyen İYİ Partili Beker, "Seçim kaybedildikten sonra bakıyoruz, biz bu masanın ikinci büyük partisiyiz. Biz o masada herkesle eşit olduk. Herkese her şey dağıtılmış, bizim bir talebimiz zaten yoktu. Bizim bilmediğimiz Allah bilir ne protokoller vardı. HDP'yle protokol var mıdır bilmem. Muhalefet vatandaşın sıkıntılarını dinleyeceğine ülkeyi ikiye bölmüşüz." şeklinde konuştu.

"BİZ DAHA BAKANLARI OLUŞTURAMAZDIK"

Konuşmasında dikkat çeken itiraflarda bulunan Beker, şunları kaydetti:

"Altılı masa seçimi kazanmış olsaydı biz daha bakanları oluşturamazdık. Allah memleketi korumuş. Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı verildiği zaman, MİT Müsteşarlığı verildiği zaman biz o masada oturacak mıydık? Babacan açıklıyor, Davutoğlu açıklıyor 'İyi ki kazanmamışız' diyor"