Son dakika: HKP Genel Başkanı gözaltına alındı! Şok ifadeler: "Oğlu tuttu, babası da bıçakladı” dedi

"NASIL BIÇAKLANDIĞINI HATIRLAMIYORUM"

Nurullah Efe ve oğlu Hikmet Efe tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Nurullah Efe ifadesinde "Ben hayvan ve doğa sever bir vatandaşım. Ara ara hayvanlara yemek veririm. Sokağımda yaşayan ve bugün olay yaşadığım insanlardan Salih'in elinde bıçak vardı. Recep A. ile aramızda daha önceden sokakta hayvan beslediğim için aramızda anlaşmazlık çıkmış, bu konudan dolayı da onlarla husumetimiz vardır. Bugün metruk yapının bahçesine girerek daha önceden kestirdikleri kurumuş olan ağaçları motorlu testere ve başka kesici aletler ile kesmeye ve yeşil dalları da keseceklerini aralarında konuşurlarken yukarıdan bir süre izledim. "Size ait olmayan dalları keserek götürmek haram değil mi?" dedim. Şahıslar da "Sahibinden izin aldık" dediler. Bana küfür ettiler. Recep'in elinde bıçak ve sopa vardı. Recep binanın girişi yolun üst kısmına yanıma gelerek bana bıçağı salladı. Ben de elimle karşılık verdim. Sol işaret parmağım burada yaralandı. O sırada başıma bir sopa darbesi aldım. Sonra Recep ile tekrar boğuşmaya başladık ancak başıma yediğim sopanın darbesi beni oldukça sarstı ve yere düştüm. Oğlum beni kaldırdı. Sonrasını hatırlamıyorum. Oğlum Hikmet ve ben hiç kimseye saldırmadık. Benim bir bıçağım yok, olay yerine bıçakla gitmedim. Recep'in nasıl bıçaklandığını hatırlamıyorum. Kimseyi darp etmedim. Oğlumun da darp ettiğini görmedim. Bu şahıslardan şikayetçiyim" dedi. Hikmet Efe de ifadesinde babasının ifadesinde geçen benzer ifadeler kullandı ve "Ben Recep'in bıçaklandığını görmedim. Babamda kesinlikle bıçak yoktur. Kavga esnasında ben de darp edildim ve yaralandım. Doktor raporum da mevcuttur. Şahıslardan davacı, şikayetçiyim" dedi. Nurullah Efe ve oğlu Hikmet Efe ifadelerinin ardından "Kasten Yaralama" gerekçesiyle adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi süren Recep A.'nın ifadesi ise sağlık durumu nedeniyle alınamadı.