Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 4.9.2023 11:38 Son Güncelleme: 4.9.2023 11:40

SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB’den PKK’ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröristler için kaçınılmaz son belli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!

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SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz hale getirildi
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