Suriye sınırında 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Teröristler için kaçınılmaz son belli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG'li teröristi hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!"