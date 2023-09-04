Tanju Özcan canlı yayında Kılıçdaroğlu’nu bombaladı: Partiden gitmiyor çünkü...

BOMBA ENGİN ÖZKOÇ İDDİASI: BENİ ARADI VE...

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Engin Özkoç'un, belediye başkanı seçildiğinde kendisini aradığını söyleyen Tanju Özcan, "'Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz' dedi." diye konuştu.

Tanju Özcan'dan canlı yayında CHP'li Engin Özkoç ile ilgili çarpıcı iddia

"BURNUMA KÖTÜ KOKULAR GELİYOR"

Özkoç, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Engin Özkoç, belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı, 'Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz' dedi, 'Bunun sosyal amacı var mı?' dedim. Sonra Genel Başkan'ı aradım, görüşemedim. Şükran Kütükçü'yle görüştüm 'Bu firmaya vermek istemiyorum, burnuma kötü kokular geliyor. Genel Başkan'a sorar mısınız?' dedim. Sayın Genel Başkan 'Hayır, benim bu konuda bir bilgim yok' dedi."