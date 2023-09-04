Haberler Gündem Haberleri Tanju Özcan canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Partiden gitmiyor çünkü...
Giriş Tarihi: 4.9.2023 09:36 Son Güncelleme: 4.9.2023 09:52

Tanju Özcan canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Partiden gitmiyor çünkü...

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuk olduğu programda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Engin Özkoç'un, belediye başkanı seçildiğinde kendisini aradığını söyleyen Tanju Özcan, "‘Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz’ dedi." ifadelerini kullandı. Özcan ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için genel başkanlık koltuğunu bırakmadığını ifade etti.

Tanju Özcan canlı yayında Kılıçdaroğlu’nu bombaladı: Partiden gitmiyor çünkü...

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkaç hakkında çarpıcı iddialarda bulundu.

BOMBA ENGİN ÖZKOÇ İDDİASI: BENİ ARADI VE...

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Engin Özkoç'un, belediye başkanı seçildiğinde kendisini aradığını söyleyen Tanju Özcan, "'Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz' dedi." diye konuştu.

Tanju Özcan'dan canlı yayında CHP'li Engin Özkoç ile ilgili çarpıcı iddia

"BURNUMA KÖTÜ KOKULAR GELİYOR"

Özkoç, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Engin Özkoç, belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı, 'Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz' dedi, 'Bunun sosyal amacı var mı?' dedim. Sonra Genel Başkan'ı aradım, görüşemedim. Şükran Kütükçü'yle görüştüm 'Bu firmaya vermek istemiyorum, burnuma kötü kokular geliyor. Genel Başkan'a sorar mısınız?' dedim. Sayın Genel Başkan 'Hayır, benim bu konuda bir bilgim yok' dedi."

"KILIÇDAROĞLU PARTİDEKİ YOLSUZLUKLAR ORTAYA ÇIKACAĞI İÇİN GİTMİYOR"

Öte yandan Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için genel başkanlık koltuğunu bırakmadığını ifade etti.

"Partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için gitmiyor? Bunu kim için söylediniz?" sorusuna cevap veren Özcan, "Genel Başkan ve arkadaşları için söyledim." dedi.

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Tanju Özcan canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: Partiden gitmiyor çünkü...
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