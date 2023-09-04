TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa şart

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, aHaber ekranlarında katıldığı canlı yayında yeni anayasa çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

İYİ NİYETLİ OLURSAK SONUÇ ALIRIZ

Geçmişte her siyasi partinin yeni anayasa konusunda çağrısının olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Geçmişe baktığımızda 'yeni bir anayasa gereklidir' demeyen kaç tane siyasi parti var Türkiye'de. Şimdi böyle baktığınız zaman bir anayasa şart. Hiç kimsenin ön yargısı olmadan şu olmazsa bu olmazsa demeden, bu tartışmanın ciddi bir şekilde, bilimsel bir şekilde, gerçekten milletin menfaati uygun bir şekilde sürdürüldüğünde ben sonuç alacağımızdan eminim. Anayasayı inşallah bir uzlaşıyla mecliste yaparız. İyi niyetli olursak buradan sonuç alırız. Bugün itibariyle çok daha geniş bir uzlaşının sağlanacağından eminim. Anayasa bir iklim oluşturma meselesidir. Halkta bir beklenti var. Anayasayı inşallah bir uzlaşıyla mecliste yaparız. İyi niyetli olursak buradan sonuç alırız." dedi.

TÜM TÜRKİYE'Yİ KAPSAYACAK BİR ANAYASA VURGUSU

Yeni anayasanın herkesin kabulleneceği bir çalışma olması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "TBMM Başkanı olarak tüm siyasi partilere çağrım: eğer bu süreçte herkesin olumlu katkılar koyabilmesi lazım. Hiçbir partinin tek başına anayasası olmaz. İsterse mecliste anayasayı değiştirecek çoğunluğu olsa, bir partinin, bir grubunun anayasası değil Türkiye'de olabilecek büyük bir çoğunluğun, kahir ekseriyetinin, 'Katılımcı, reformcu, milli bir anayasa' diyerek onay verdiği bir anayasayı yapabiliriz. İyi niyetli müzakare ortamlarını geliştirebilirse ben çok fazla ara kesitler bulunacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

AİLEYİ KORUMAYA YÖNELİK ADIMLAR

Aileyi korumaya yönelik düzenlemelerin olması gerektiğine de dikkat çeken Kurtulmuş, "Türkiye'nin başörtüsüyle ilgili düzenlemesinin yerinde olduğu kanaatindeyim. Keşke geçen dönem politik tartışmalara heba edilmeyip, çıkmış olsaydı. Sadece o değil, aynı zamanda da aile meselesi. Ailenin korunması konusundaki hassasiyet. Günümüzde gelişmeleri takip ettiğiniz zaman bütün dünya ölçeğinde, bunun bir zaruret olduğu görülüyor. Bu siyasi parti gruplarının vereceği bir karardır. Geçen dönem yarım kalan anayasa değişikliği teklifini güncellemek isterlerse TBMM'nin gündemine gelir " şeklinde konuştu.