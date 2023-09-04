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Giriş Tarihi: 4.9.2023

Tekne kazası geçiren Sabancılar’a hastane ziyareti

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Tekne kazası geçiren Sabancılar’a hastane ziyareti
Başkan Erdoğan, tekne kazasının ardından tedavileri İstanbul'da sürdürülen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti. Yunanistan'da kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin, Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor. Ziyaret kapsamında hastaneye gelen Erdoğan'ı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve iş insanı Ali Koç, Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve çiftin yakınları karşıladı. Çifte "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, doktorlardan durum hakkında bilgi aldı.
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Tekne kazası geçiren Sabancılar’a hastane ziyareti
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