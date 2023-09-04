Bakan Uraloğlu: 21 yılda tarihe imza attık

Rize'de çeşitli çalışmaları yerinde incelemek üzere gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ülkede son 1 yılda yapılan hizmetlerin Cumhuriyet tarihinde yapılmadığını söyledi.

Rize'de ki çalışmaları yerinde görmek ve çalışmalar hakkında bilgi almak üzere Rize ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu valilik ziyaretinin ardından Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin i ziyaret etti. Meclis toplantı salonunda yarım saatlik bir toplantının ardından kameralar karşısına geçen Bakan Uraloğlu Rize de 173 kilometre olan yol ağının 6 bin 200 kilometreye çıktığını belirterek, "Ülkemizde Cumhurbaşkanımız önderliğinde 26 olan hava alanı sayımızı 57'ye çıkardık. Karadeniz sahil yolu 2007 yılında tamamlandı. Bu yol bizi Kafkaslara bağlayan yol. Ovit tüneli yüz yıldır bekleyen bir eserdi ve Cumhurbaşkanımız sayesinde yapıldı. Rize Havalimanı Dünya da 5'inci deniz üzerinde yapılan havalimanı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında hizmete giren Rize Havalimanı'ndan bir milyon 200 bin yolcu giriş çıkış yaptı. Bir yıl içinde 8 bin 510 uçuş yapıldı. 123 yurt dışı uçuş yapıldı. Havalimanından günde 24 uçuş yapılmakta, yakın bir tarihte Cumartesi günleri İzmir seferleri başlayacak ve Kasım ayında bu sefer sayısı 2'ye çıkacak" dedi.

"RİZE DE TARİHE İMZA ATTIK"

Ovit tünelinin tarihi bir eser olduğunu belirten Uraloğlu, "Bunun yanında yıllarca konuşulan Salarha tüneli hayata geçti. İkizdere 37 kilometrelik yolda birçok tünel inşaatı yapıldı. Şimdi ise İkizdere- Ovit Tüneli arasında yapılacak olan yol çalışmalarına yakın bir tarihte başlayacağız. Bunun yanında Pehlivantaşı- Kalkandere yol ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak, yine Ayder yolu genişletme çalışmalarının ihalesini yapacağız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz, biz ne söz verdiysek yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

"LOJİSTİK MERKEZ RİZE'Yİ DÜNYAYA AÇACAZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Lojistik merkezde dolgu çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Lojistik merkez Rize ilinin dünyaya açılımını sağlayacak. İç Anadolu ve Güneydoğu dan gelecek tüm yükler Lojistik üsten dünyaya taşınacak. Bizler seçim yatırımı olsun diye hizmet yapmıyoruz. 21 yılda ne söz verdiysek yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Uraloğlu şehir merkezinde Pazar yeri caddesinde yapılacak olan yıkım ve yol genişletme çalışmalarını incelemesinin ardından Salarha yol şantiyesi ile İyidere Lojistik üsteki çalışmaları yerinde inceledi.