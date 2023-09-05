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Giriş Tarihi: 5.9.2023 14:31

28 Şubat zihniyeti yine hortladı! İzmir’de yaşlı kadından başörtülü kadınları akıl almaz sözler!

İzmir’de 28 Şubat dönemine özlem duyan zihniyet yeniden hortladı. Foça ilçesinde yaşlı bir kadın yolda karşılaştığı tesettürlü kadınları hedef aldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde yaşlı kadını "Atatürk'ün çocuklarıyız biz" diyerek taciz etmesi büyük tepki çekti. Foça ilçesinde ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada dolaşıma girince kısa sürede gündem oldu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
28 Şubat zihniyeti yine hortladı! İzmir’de yaşlı kadından başörtülü kadınları akıl almaz sözler!

Foça ilçesinde vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler, "28 Şubat zihniyeti yine hortladı" dedirtti. Videodaki, yolda yürüyen başı açık yaşlı bir kadın, karşılaştığı başörtülü kadınları hedef aldı. Sözlü tacizde bulunan kimliği belirsiz yaşlı kadının sarf ettiği sözler büyük tepki çekti.

HAYDİ GİDİN KARA BÖCEKLER

Tesettürlü kadınları taciz eden yaşlı kadın, "Atatürk çocuklarıyız biz. O zaman çocuğu da sokun çarşafa. Atatürkçüyüz biz. Haydi gidin kara böcekler." dedi. Tesettürlü kadın ise, "Atatürk çocuğu falan değiliz. Kapatın gözlerinizi. Sen de açmışsın kendini biz sana bir şey diyor muyuz? Size ne çocuğumuzdan. Bu bizim kendi tercihimiz." sözleriyle yanıt verdi.

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28 Şubat zihniyeti yine hortladı! İzmir’de yaşlı kadından başörtülü kadınları akıl almaz sözler!
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