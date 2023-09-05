Adalar’da DSP ilçe başkanına saldırı

Adalar'da skandallar bitmek bilmiyor! 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden hezimetle ayrılan Adalar'ın CHP'li yöneticileri yaklaşan yerel seçimler öncesinde gözdağı vermeye başladı. Adalar'da Cumhur İttifakı adına siyaset yapan DSP İlçe Başkanı Nail Murat Pekin, özellikle yolsuzluk iddialarının gündeminde olan Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik'in babasının saldırısına uğradı.

DSP Adalar İlçe Başkanı Nail Murat Pekin

Edinilen bilgilere göre Pekin, Büyükada Recep Koç Caddesi'nde yürürken Çelik'in babası Mustafa Çelik ile karşılaştı. Çelik, adalarda CHP'li yönetimin yolsuzluk ve usulsüzlerini ortaya çıkartan ve konu hakkında eleştirilerde bulunan DSP İlçe Başkanı Pekin'e 'Siz benim oğlumla neden uğraşıyorsunuz?' diye sordu. Pekin de bunun üzerine konun siyasi bir mesele olduğunu, kişisel bir durumun olmadığını Adalar'da Cumhur İttifakı adına muhalefet görevi yürüttüğünü, siyasi olarak olaylar hakkında yorumda bulunduklarını aktardı. Konuların muhatabının kendisi değil Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik olduğunu söylemesinin ardından bölgeden uzaklaşmak isteyen Pekin'e Başkan Yardımcısı Çelik babası Mustafa Çelik bir anda tehditler savurarak "Seni gebertirim. Bu haberleri kimlerle yapıyorsanız sizin g… keserim" diyerek tehdit ve hakaretlerde bulundu. Olay yerinden ayrılarak yürümeye devam eden Pekin'e, yanındaki bir kişiyle takip eden Çelik saldırıya geçti. Bölgede bulunan vatandaşlar ve polis ekipleri Pekin'i olay yerinden uzaklaştırdı. DSP İlçe Başkanı daha sonra kendisine saldıran Adalar Belediyesi Başkan Yardımcısı Engin Çelik'in babası Mustafa Çelik ve yanındaki şahıstan şikayetçi oldu.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve Yardımcısı Engin Çelik