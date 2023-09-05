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Giriş Tarihi: 5.9.2023 22:24

Ankara'da bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak

Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintisi uygulanacak. Altındağ ve Mamak'ın tamamı ile Keçiören ve Çankaya'da bazı bölgelere yarın 23.59'dan itibaren 24 saat süreyle su verilemeyecek

AA
Ankara’da bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altındağ ve Mamak ilçelerinin tamamı ile Çankaya ve Keçiören'nin bir kısmını besleyen İvedik Arıtma Tesisi ve P9 Pompa İstasyonu arasındaki ana isale hattında arıza yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, Keçiören Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi bahçesinden geçen hattın onarımı nedeniyle 6 Eylül Çarşamba saat 23.59 ile 7 Eylül Perşembe 23.59 saatleri arasında Altındağ ve Mamak'ın tamamının yanı sıra Keçiören ilçesi Subayevleri ve Gümüşdere mahalleleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi çevresi, Çankaya ilçesinde ise Yakupabdal ve Cebeci mahallelerinde su kesintisi uygulanacağı ifade edildi.

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Ankara'da bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak
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