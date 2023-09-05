Atatürk düşmanlarını danışman yaptılar

CHP içinde genel merkeze muhalif oluşumlardan olan Ulusal Birlik Hareketi, yayımladığı açıklamayla koltuğu bırakmamakta direnen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini yerden yere vurdu. CHP'nin son 13 yılda şekil değiştirdiği vurgulanan yazılı açıklamada, "Cumhuriyetin değerlerini, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adını mecbur kalmadıkça anmaz oldular. Atatürk'e, cumhuriyet değerlerine en çok küfreden, hakaret edenleri milletvekili, genel başkan yardımcısı, her önüne geleni danışman yapmakta dahi sakınca görmediler" ifadeleri kullanıldı.Oluşum adına eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş tarafından paylaşılan açıklamada, "Zafer Haftası'nı kutlamayı unuttular. Sivas Kongresi'nin 104. yıldönümü resmi programlarında, gündemlerinde yok. Partinin 100. kuruluş yıldönümünün kutlama programı evlere şenlik, yasak savmadır. Bir kokteyl, bir konser, halk dansları gösterisi, genel başkanlara ödül takdimi" denildi.Kılıçdaroğlu tarafından partinin içine kapanık bir hale dönüştürüldüğü vurgulanan metinde, "En çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde CHP'nin değerleri konuşulmaz ve tartışılmazsa, topluma yayılmazsa ne zaman konuşulacak?" sorusu yöneltildi. Parti yönetimi tarafından törenlerde ödüle layık görülen başkanlara da çağrı yapan Ateş, "Önerimiz ödüllerini, 13 yılda 12 seçimi kaybettiği halde halen genel başkanlık koltuğunda oturma başarısını gösteren Sayın Kılıçdaroğlu'na takdim etmeleridir" dedi.