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Giriş Tarihi: 5.9.2023 10:26 Son Güncelleme: 5.9.2023 10:39

Bakan Yerlikaya duyurdu! Sosyal medyada algı yapan hesaplar tek tek tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir hafta içinde sosyal medya platformu X üzerinden toplamda  32 milyon 516 bin 432 hesaptan 275 milyon 762 bin 77 paylaşım yapıldığını, bu paylaşımların yüzde 26’sının bot hesaplardan yapıldığını belirterek, “Sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan algı çabalarının farkındayız. Allah’ın izniyle bot hesaplar üzerinden hesap yapanların çabalarını boşa çıkartacağız” dedi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Bakan Yerlikaya duyurdu! Sosyal medyada algı yapan hesaplar tek tek tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında sosyal medya platformu X üzerinden toplamda 32 milyon 516 bin 432 hesaptan 275 milyon 762 bin 77 paylaşım yapıldığını, bu paylaşımların yüzde 26'sının bot hesaplardan yapıldığını kaydetti. Bakan Yerlikaya, bu paylaşımların yüzde 43'ünün negatif ve spekülatif olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Sosyal medya üzerinden yapılmaya çalışılan algı çabalarının farkındayız. Allah'ın izniyle bot hesaplar üzerinden hesap yapanların çabalarını boşa çıkartacağız. Siber suçlar ve dezenformasyonla mücadelemiz kesintisiz devam edecek" dedi.

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Bakan Yerlikaya duyurdu! Sosyal medyada algı yapan hesaplar tek tek tespit edildi
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