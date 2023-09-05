Bir aydır susuz mezradan HDP’li Silopi Belediyesi’ne tepki!

Şırnak'ın Silopi ilçesi Çardaklı köyüne bağlı 90 haneli ve 800 nüfuslu Yamaç mezrasının su kuyusu kurudu. 1 aydır susuz kalan mezra halkı, yeni sondaj açmanın geçici olduğunu, Silopi şehir merkezine giden su borularından hat çekmenin kalıcı ve ömürlük çözüm olduğunu ifade etti. Muhtarlığın talebi üzerine Silopi Kaymakamlığı, mezraya 800 metre aşağısından geçen ilçe merkezi su boru hattından hat çekmek için Silopi Belediyesi'ne resmi yazı gönderdi.

Köylüler, Silopi Belediyesi'nin kaymakamlık bütçesiyle yapılacak su hattını çektirmemek için kendilerini oyaladığını ileri sürdü. Silopi Belediyesi'nin su taleplerine duyarsız kaldığını ifade eden mezra halkı, "Oy verdik, bize su vermiyorlar" diyerek belediyeye tepki gösterdi. Bunun üzerine Silopi Kaymakamlığı'nın Yamaç mezrasında sondaj çalışması için ihale sürecini başlattığı öğrenildi. Köylere Hizmet Götürme Birliği'nce yapılacak ihale ile köylülerin su ihtiyacı sondaj ile giderilecek. Silopi Belediyesinin su taleplerine duyarsız kaldığını ifade eden Emine Yel, HDP'li belediyeye, "Oy verdik bize su vermiyorlar' diye tepki gösterdi.

'KAYMAKAMLIĞIN YAZI TALEBİNİ OYALIYORLAR, BİZE ZULMEDİYORLAR'

Su sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren Hüseyin Balın, "Gördüğünüz gibi tankerle su çekiyoruz. 400 metre aşağıdan Silopi şehrine geçiyor. Biz içme suyu bulamazken o suyla araziler sulanıyor biz içme suyu bulamazken. Belediye bu zulmü yapıyor bize. Belediye 'kaymakamlık bize yazı göndersin suyu size göndeririz' dedi. Belediye başkanı kendisi geldi buraya. Kaymakamlık belediyeye yazı gönderdiği halde bizi oyalıyor. Silopi Belediyesinin su verme niyeti yok, bu zulmü yapıyor bize. Hayvanlarımız susuzluktan ölüyor. Hayvanlarımız çocuklarımız susuzluktan ölse ne önemi var suyu gelmesinin. Su bize 400 metre yakınlığındadır. Geçen sene kimi para vermişse ne yapmışsa arazisini suluyordu. Şimdi su hattı çekersek köye, şehre gelmez basıncı düşer düşüyor. Geçen sene millet tarlasını suluyordu niye o zaman basıncı düşmüyordu sayın belediye başkanı. Bu sadece zulümdür. Bize su vermiyorsun, oyalıyorsun." diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZ SUSUZLUKTAN BİTLENECEK'

İki tankerle mezranın su ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Halime Balın, "Ne belediye var burda ne bir şey. Bu köyün kendi tankeridir. İki tankerle 70 ev idare etmeye çalışıyoruz. Çarşıya çıkacaz, çıkacak halimiz yok. Çocuklarımız kirli, evlerimizde yığınla çamaşır var. Belediye gelip biz duralım bilmem ne diyor. Bizim duracak halimiz yok. Biz sususuz. Sen evinde yıkanıyorsun, çamaşırlarım yıkanıyor. Buradaki hali bilmiyorsun. Yarın öbür gün okul açılacak, bitlenecek çocuklar. Öğretmenler yaklaşamayacak hale gelecek." dedi.

Birinci kuyumuz geçen sene kapandı su hiç gelmiyor. Kaymakamlık geçen sene bize bu kuyuyu yaptı. Şu anda kapandı su hiç kalmamış, gelmiyor. 2 dakikada duruyor azıcık geliyor. 70 hanelik köy avuç kadar suyla nasıl geçinir yetkililerin görmesini istiyorum" diyen Hacı Balın ise şöyle konuştu: "Milletvekilleri, belediye başkanları gelsin kendi gözleriyle görsünler, köylüler bu sıcakta nasıl geçiniyorlar.

Köylülerin, hayvanların haline bak. Biz halkız, milletiz yaşam hakkı olan suyu istiyoruz. Bize su vermek büyük dünya sorunu bir şey değil. 200 metre aşağıdan bizim tapulu arazilerden (Belediye su boru hattı) geçiyor, Silopi'nin içinden aşağı köylere kadar su gidiyor. İnsanlar suyun fazlasından tarlasını bile suluyor, ama bu gariban köye bir damla suyu çok görüyorlarsa yazıklar olsun onlara." ifadelerini kullandı.