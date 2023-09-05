Büyükada’da gerilim: DSP’li isme CHP’li başkan yardımcısının babasından tehdit iddiası

Demokratik Sol Parti (DSP) Adalar İlçe Başkanı Nail Murat Pekin, CHP'li Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik'in babası Mustafa Çelik tarafından hakarete uğradığını ve tehdit edildiğini iddia ederek Büyükada Polis Merkezi Amirliği'ne şikâyette bulundu. Nail Murat Pekin, bugün gerçekleştiğini iddia ettiği olayda yolunun Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik'in babası Mustafa Çelik tarafından kesildiğini, küfür ve hakaretlere maruz kaldığını ve kendisine karşı darp girişimi olduğunu ileri sürdü.

"OĞLUMLA NEDEN UĞRAŞIYORSUNUZ?"

Olay ise bugün öğle saatlerinde yaşandı. Recep Koç Caddesi üzerinde yürüyen Nail Murat Pekin, Adalar Belediye Başkanı Yardımcısı Engin Çelik'in babası Mustafa Çelik ile karşılaştıklarında 'Siz benim oğlum ile niye uğraşıyorsunuz?' diye kendisine sorduğunu ifade etti. Pekin ise kendisinin Cumhur İttifakı olarak Adalarda muhalefet yaptığını, ulusal basında oğlu hakkında çıkan haberlerden dolayı siyasi yorumda bulunduğunu ve konunu muhatabının ise oğlu olan Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik olduğunu belirttiğini söyledi.

TEHDİT İDDİASI: "SENİ GEBERTİRİM!"

Pekin sözlerine şöyle devam etti: "Bunun üzerine Mustafa Çelik ayağa kalkarak 'Seni gebertirim, Şükrü A. ile beraber bu haberleri kimler yapıyorsa sizin …. keserim' dedi. Ben de Mustafa Çelik'e hitaben 'Yaşlı başlı adamsın, utanmıyor musun?' dedim. Ve arkamı dönüp yürüdüğüm esnada yanında çalışan aşçı olarak tahmin ettiğim biriyle arkamdan geldiler. O esnada Yalovalı Kardeşler şarküterisinin sahibi Halil G.'yi gördüm. O da kapının önünde oturuyordu, onun yanına doğru yürüdüm. Ben Halil G. hitaben 'Görüyorsun, el kaldırıyorlar, tehdit ediyorlar, küfür ediyorlar ve terbiyesizlik ediyorlar' dedim."

"EL KALDIRIP VURMAYA ÇALIŞTILAR"

Pekin, daha sonra ise şunların yaşandığını beyan etti: "O sırada arkamdan gelen Mustafa Çelik ve ismini bilmediğim çalışanı üzerime yürüdüler ve el kaldırıp vurmaya çalıştılar. Ben bu esnada kesinlikle kimseye karşı hakaret içeren bir söz söylemedim. Kimseye karşı da fiziki temasta bulunmadım. Çevrede bulunan vatandaşlar ve polisler bizi ayırdı. Ben bana küfür eden ve tehdit eden ve vurmaya çalışan Mustafa Çelik'ten davacı ve şikâyetçiyim. Mustafa Çelik'in yanında bulunan personelinden de üzerime yürüyüp vurmaya çalıştığı için davacı ve şikâyetçiyim. Üzerime istinat edilecek hiçbir suçlamayı da kabul etmiyorum."