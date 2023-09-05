FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla sürecek

İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde yeni adli yılı açılış töreni Başsavcı Hüseyin Gümüş, Başsavcıvekilleri Ayhan Memuk, Erdal Şenol, Dr. Necip Sarı, Ziya Kavruk, Alparslan Yanıkoğlu, Nuri Veysel Eren, Murat Yiğiter, Doç. Dr. Barış Duman, Ahmet Yavuz, komisyon üyesi Cem Karaca, hâkimler, savcılar ve adli personelin katılımıyla gerçekleşti. Törenin ardından SABAH'a konuşan Başsavcı Gümüş, tüm terör örgütleri ve suçlularla hukuk mücadelesinin dün olduğu gibi bugün de devam edeceğini belirterek, "Vatanımıza ve milletimize kasteden FETÖ-PDY-PPK ve tüm terör örgütleri vb. ihanet çetelerine, her türlü suç örgütlerine yönelik amansız mücadelemiz, ayrıca toplumumuzun barış ve huzurunu bozan ve bozmaya çalışan kadınlarımıza ve çocuklarımıza karşı özellikle şiddet ve cinsel istismar suçlarını işleyenler başta olmak üzere tüm suçlular ve suçlarla hukuk mücadelemiz dün olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.