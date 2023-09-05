Kutu ve siftahı Başkan Erdoğan’ın hatırası olarak saklayacak

Ziyaret sırasında müşteriler ve vatandaşların çevrede yoğunluk oluşturduğunu, Başkan Erdoğan'ın hepsiyle tek tek ilgilendiğini aktaran Temizer, "Tabii dünya liderinin dükkanımıza teşrif etmesi bizim için de mutluluk verici bir şey. Bizim için iyi bir hatıra kaldı." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMANKİ GİBİ SEVECENDİ, BABACANDI"

Bakkalın kız kardeşi Kezban Temizer Şahin ise Başkan Erdoğan ile 3,5 yıl önce yine mahalle ziyaretinde denk geldiğini ancak fotoğraf çektiremediğini, o günden bugüne bunu gerçekleştirmek için fırsat kolladığını söyledi.

Şahin, Başkan Erdoğan'ın buralardan geçeceğini duyduklarını ifade ederek, şöyle devam etti: