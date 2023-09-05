Özel’in Millet Partisi açıklaması CHP’de rahatsızlık yarattı: 6 oku görmezden geldi

CHP'deki "değişim" tartışmalarında yer alan ve kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olabileceği düşünülen isimlerden CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bir televizyon programında yaptığı Millet Partisi çıkışı CHP'de rahatsızlık uyandırdı.
Seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Özel, "Millet partisi diye bir parti olsa elimizde, adı Millet Partisi olsa, logosu Millet İttifakına vurgu yapsa, hepimiz seçime oradan girsek, desek ki herkes birden Millet İttifakının partisinde birleşiyoruz, seçildikten sonra partilerimize dönüyoruz desek bu felaket yaşanmayacak" ifadelerine yer verdi.
"6 OKU GÖRMEZDEN GELDİ"
Özel'in bu açıklamalarının parti içinde bazı isimler tarafından "skandal" olarak değerlendirildiği, bir grup başkanına böyle talihsiz bir açıklamanın yakışmadığı yorumlarında bulunulduğu öğrenildi. Aynı zamanda CHP Grup Başkanı Özel'in CHP'nin 6 okunu görmezden geldiğine dikkat çekildi.
"39 MİLLETVEKİLİNİ BAŞKA PARTİLERE VERDİK"
CHP'nin seçimlere Millet İttifakı çatısı altında değil de tek başına girmesi halinde yüzde 28 oy alacağını da belirten Özel, "Seçimlere ittifakla girip bu oy oranına rağmen 39 milletvekilini başka partilere verdik. 600 milletvekili içinde 130 milletvekiline düştük. Tek başına hakkımız 185'lerken bu ittifak birlikte kazandıracak bir şey olacağını umarken kaybettiren bir şeye dönüştü" dedi.