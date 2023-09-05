Özel’in Millet Partisi açıklaması CHP’de rahatsızlık yarattı: 6 oku görmezden geldi

"39 MİLLETVEKİLİNİ BAŞKA PARTİLERE VERDİK"

CHP'nin seçimlere Millet İttifakı çatısı altında değil de tek başına girmesi halinde yüzde 28 oy alacağını da belirten Özel, "Seçimlere ittifakla girip bu oy oranına rağmen 39 milletvekilini başka partilere verdik. 600 milletvekili içinde 130 milletvekiline düştük. Tek başına hakkımız 185'lerken bu ittifak birlikte kazandıracak bir şey olacağını umarken kaybettiren bir şeye dönüştü" dedi.