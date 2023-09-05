Parola: Ya istiklal ya ölüm

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı topraklarının emperyalist unsurlarca işgal girişimine karşı Samsun'da başlayan Kurtuluş Savaşı'nın en önemli duraklarından Sivas Kongresi, 104'üncü yılında anılıyor. 4 Eylül 1919'da Sivas'ta toplanan 7 günlük kongrede her türlü manda ve himaye reddedilerek milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu ve bölünemeyeceği ilan edilmişti.Sivas Kongresi'nin Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir kongre olması nedeniyle tarihimizde önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas kongresinin 104. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Sivas Kongresi'nde hâkim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür" ifadelerine yer verdi.Sivas Kongresi'nin 104. yıldönümü etkinliklerine katılmak için kente gelen Meclis Başkanı Kurtulmuş, valilik ziyaretinde şeref defterini imzaladı.Vali Şimşek, ziyaret anısına Kurtulmuş'a çeşitli hediyeler verdi.Kurtulmuş daha sonra Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti.Bilgin de Kurtulmuş'a tablo ve üzerinde ismi yazılı olan Sivasspor forması hediye etti.Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Anadolu irfanının merkezi olan Anadolu Selçukluları'nın başkenti olan âlimler şehri, ulema şehri olarak bilinen Sivas'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.