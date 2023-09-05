Rüşvet ve irtikaptan açığa alınmıştı! Partiden de ihraç edildi

TEKRAR "ADAYIM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen CHP Çan İlçe Kongresi'nde kürsüye çıkan Çan eski Belediye Başkanı Bülent Öz, kürsüden yeniden aday olduğunu açıklamıştı.

İhraç kararının Öz'e ulaştığı bildirilirken, kararın ardından Öz'ün bağımsız belediye başkan adayı olacağı iddia edildi.



NE OLMUŞTU?

Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde müteahhit kuzeni Özgür Erbil'in belediye hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından hakkında soruşturma başlatılan Belediye Başkanı Bülent Öz ve beraberindeki 3 kişi irtikap, rüşvet ve zimmet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında " Kuzenim ihale istedi, vermeyince iftira attı" diye açıklama yapan Belediye Başkanı Öz'ün 2019 yılından buyana sadece doğrudan temin yöntemiyle kuzenine 1.5 milyon liralık iş aktardığı ortaya çıkarken, tüm kirli işlerini de kuzeni Özgür Erbil'e yaptırdığı belirlenmişti. Başkan Öz'ün temizlik ihalesi karşılığı firmadan 3 milyon lira değerinde ev aldığı, tüm özel harcamalarını belediyeye fatura ettirdiği de tespit edilmişti.