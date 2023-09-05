Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! DEAŞ tutuklularına finans sağlayan 5 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 5.9.2023 11:58 Son Güncelleme: 5.9.2023 12:04

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! DEAŞ tutuklularına finans sağlayan 5 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan kişilere finans sağladığı belirlenen 5 şüphelinin İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.

DHA
SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! DEAŞ tutuklularına finans sağlayan 5 şüpheli yakalandı

Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan kişilere finans sağladığı belirlenen 5 şüphelinin İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.

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SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! DEAŞ tutuklularına finans sağlayan 5 şüpheli yakalandı
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