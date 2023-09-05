SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! DEAŞ tutuklularına finans sağlayan 5 şüpheli yakalandı

Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu ve hükümlü bulunan kişilere finans sağladığı belirlenen 5 şüphelinin İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.
DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FİNANS KAYNAKLARINI ÇÖKERTMEYE KARARLIYIZ❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 5, 2023
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, terör örgütlerinin finansman faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; #DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı… pic.twitter.com/GOujKiInDz