Son dakika: Hrant Dink cinayetinde firari sanıkların yargılandığı davada yeni gelişme!

Son dakika haberleri: Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandığı davada 26 Mart 2021 tarihinde karar çıkmıştı. Firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 12'si firari 13 sanığın dosyası ayrılmıştı.

FİRARI SANIK YAKALANMIŞ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Yunus Yazar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken sanık avukatları hazır bulundu. İfadesinin alınmasına yönelik yakalama kararı bulunan firari sanık Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı TEKOP Şube Müdürü Yunus Yazar'ın 2023 yılının Mayıs ayında yakalanarak, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Benzer suçlamadan tutuklanan sanık Yunus Yazar suçlamaları reddetti. Yazar, "Bu iddianameye ismimin nasıl dâhil edildiğini hayretle karşılıyorum. İddiaların 'resmi belgede sahtecilik' suçunun konusu olma ihtimali yoktur. Hiçbir şekilde sahtecilik suçunun oluşmayacağı aşikârken, hakkımdaki tüm iddialarda sahtecilik suçu üzerinde durulmuştur. İddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Mahkeme başkanı, sanık Yunus Yazar'a TEKOP Şube Müdürlüğü'nden dinlenmesi talep edilen numaraların dinlenmesi istenen kişilere ait olup olmadığına dair kontrol etme yükümlülüğü olup olmadığını sordu. Sanık Yunus Yazar, "Numaranın kime ait olup olmadığını denetlemeye dair herhangi bir yetkimiz yoktur" dedi.