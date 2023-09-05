Son dakika! Kabine sonrası konuşan Başkan Erdoğan: Enflasyonu dize getireceğiz

SOSYAL MEDYADAN ETKİLENİP FURYAYA KATILIYORLAR

Sosyal medya üzerinden algı operasyonları gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Erdoğan "Türkiye'nin elde ettiği başarılar oyunları bozmaya devam ediyor. Niyetler farklı olduğu için tüm alanlarda Türkiye hayrına teklifler sunan az sayıda aydın görüyoruz. Muhalefet cenahındaki muhtesir iklim, bilim insanlarımızı da zehirlemektedir. Enflasyonla mücadelemize zarar verenleri, bu zehirli iklim yoldan çıkarmaktadır. Sosyal medyadan etkilenip bu furyaya katılanların sayısı az değildir." dedi.

"ENFLASYONU DİZE GETİRECEĞİMİZE TÜM KALBİMİZLE İNANIYORUZ"

Sözlerine "Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz." ifadeleriyle devam eden Erdoğan, "Döviz kuru enflasyondaki yükseliş fiyatları doğrudan etkiliyor. Etiketlerde ve ilanlarda yüksek oranda fiyat artışı yapılıyor." diye ekledi.