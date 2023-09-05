Son dakika! Kabine sonrası konuşan Başkan Erdoğan: Enflasyonu dize getireceğiz

Son dakika haberleri... Kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Başkan Erdoğan, 85 milyon Türk halkına seslendi ve enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusunda bulundu.
SOSYAL MEDYADAN ETKİLENİP FURYAYA KATILIYORLAR
Sosyal medya üzerinden algı operasyonları gerçekleştirildiğinin altını çizen Başkan Erdoğan "Türkiye'nin elde ettiği başarılar oyunları bozmaya devam ediyor. Niyetler farklı olduğu için tüm alanlarda Türkiye hayrına teklifler sunan az sayıda aydın görüyoruz. Muhalefet cenahındaki muhtesir iklim, bilim insanlarımızı da zehirlemektedir. Enflasyonla mücadelemize zarar verenleri, bu zehirli iklim yoldan çıkarmaktadır. Sosyal medyadan etkilenip bu furyaya katılanların sayısı az değildir." dedi.
"ENFLASYONU DİZE GETİRECEĞİMİZE TÜM KALBİMİZLE İNANIYORUZ"
Sözlerine "Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz." ifadeleriyle devam eden Erdoğan, "Döviz kuru enflasyondaki yükseliş fiyatları doğrudan etkiliyor. Etiketlerde ve ilanlarda yüksek oranda fiyat artışı yapılıyor." diye ekledi.
"FİYATLAMA GÜDÜSÜ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
Vatandaşın cebine yapılan her artışın etiketlere de yansıtılmaya çalışıldığı ve bunun fahiş fiyatlara neden olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan şunları ekledi: Çalışanların ücretlerine yapılan her artış cebe girmeden artışlar her hizmete yansıtılıyor. Aynı ürün ve hizmetin farklı yerlerdeki fiyat makasının çok açıldığı durumlar var. Demek ki bir fiyatlama güdüsüyle karşı karşıyayız. Bu da sorunun ekonomik değil psikolojik olduğuna işaret ediyor.
YILBAŞINDA YENİ DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Başkan Erdoğan ayrıca yılbaşında, tüketicilerin şikâyetleri doğrultusunda hazırlanan yeni düzenlemelerin yürürlüğe gireceğini de söyledi.
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