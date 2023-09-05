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Giriş Tarihi: 5.9.2023 12:04

Son dakika: Terör örgütüne “Finans” baskını… 73 bin dolarla yakalandılar

Terör örgütü DEAŞ’ın finans hücresine operasyon yapıldı. Örgüte ve üyelerine maddi destek sağlayan beş kişi yakalandı. 73 bin dolar nakit para ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Son dakika: Terör örgütüne “Finans” baskını… 73 bin dolarla yakalandılar

İstanbul Polisi; terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenledi. Beş ilçede çok sayıda adrese Özel Harekat destekli ve eş zamanlı baskın yapıldı. Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan bazı kişilere, terör örgütü adına yasa dışı yollardan yayınlar yapan bazı kitap evlerine ve tutuklu terör örgütü DEAŞ üyelerine finans sağlamak üzere para gönderdikleri saptanan beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve 73 bin dolar nakit para ele geçirildi.

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Son dakika: Terör örgütüne “Finans” baskını… 73 bin dolarla yakalandılar
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