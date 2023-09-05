Tahıl koridoru Afrika için açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Soçi'de bir araya geldi. Erdoğan, dün saat 12.15'te "TUR" uçağıyla Rusya'nın Soçi kentine gitti. Burada Putin ile bir araya gelen Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ana gündem maddesi, Moskova'nın çekilmesiyle sona eren Tahıl Koridoru Anlaşması oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında şunları söyledi:Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ofis açma kararından memnuniyet duyduk. Karadeniz girişimi küresel gıda krizinde anahtar rol oynamıştır. Özellikle Afrika gibi tahıla çok ihtiyaç duyanlar için bir nefes borusu oldu. Gündeme getirilen alternatifler, Karadeniz girişimi gibi sürdürülebilir, güvenli ve taraflar arasında işbirliğine dayanan kalıcı bir model sunamamıştır. Rusya'nın, girişimin yeniden başlaması noktasında beklentileri tüm tarafların malumudur. Eksiklerin giderilerek girişimin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konudaki görüşlerimizi değerli dostumla da samimiyetle ikili görüşmelerimizde paylaştık. Bu kapsamda BM ile önemli istişarelerle yeni öneri paketi hazırladık. Türkiye olarak beklentileri karşılayacak bir çözüme inşallah kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.Ukrayna'nın, Rusya ile müşterek adımların atılabilmesi noktasında yaklaşımlarını tabii ki yumuşatması gerekiyor. Karadeniz tahıl koridorundan en az gelişmiş Afrika ülkelerine gönderilecek tahıl önemli. Ama yüzde 44'ü Avrupa'ya giderse haklı olarak buna Rusya olumlu bakmıyor.Putin 'Fakir ülkelere 1 milyon ton tahılı göndermek için lojistik çalışmalar yaptık' dedi. Biz de 'Üzerimize ne görev düşüyorsa Türkiye olarak varız' dedik. 'Sizden gelecek tahılları biz değirmenlerimizde öğüterek un şeklinde fakir Afrika ülkelerine gönderebiliriz' dedik. Temennim odur ki bu adımları müşterek atma durumunda oluruz. Katar, fakir, en az gelişmiş Afrika ülkelerine tahılın un haline getirilerek gönderilmesi konusunda mali destek olarak katılabiliriz diyor. Bu adımla bizler de en az gelişmiş Afrika ülkelerinin yanında oluruz.Akkuyu Nükleer Enerji Santrali malum son şiddetiyle ilerliyor. İkinci bir adım olarak da Sinop nükleer santrali noktasını da bugün ele aldık. Bu konuda da atılacak adımlarla Türkiye sınıf atlayacaktır.Ticaret, enerji, tarım, turizm, ekonomi ve finans başta olmak üzere çok boyutlu işbirliğimizi daha da güçlendirmek için katılabilecek adımları değerlendirdik. İkili ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık 69 milyar dolara ulaştı. 100 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefe emin adımlarla yürüyoruz. Turizmde bu yıl oldukça başarılı bir sezon geçiriyoruz. 2022 yılında 5 milyon 230 bin Rus vatandaşını ülkemizde ağırlamıştık. İlk yedi ayda 3.5 milyon Rus turist ülkemize geldi. Bu sayının artacağına inanıyorum.Rusya Devlet Başkanı Putin ise Türkiye ve Katar ile yapılacak tahıl projesini Karadeniz girişiminin alternatifi olarak görmediklerini söyledi. Putin bunun Afrika haklarının gıda meselesini çözüme kavuşturmak adına iyi bir girişim olacağını kaydetti. Batılı partnerlerinin kendilerini aldattığını dile getiren Putin, "Birkaç gün içinde sözler yerine getirilsin, biz bu tahıl koridorunun devam etmesi için kendi çabalarımızı sarf ederiz" dedi. Anlaşmaya karşı olmadıklarını vurgulayan Putin, "Bütün vaatler yerine getirilecekse bu girişime döneceğiz" şeklinde konuştu. Putin, eğer kendi tarım ürünleri ihracatıyla ilgili tüm yaptırımlar kaldırılırsa tahıl anlaşmasını canlandırmaya hazır olduklarını ifade etti. Küresel gıda pazarındaki durumu stabilize etmek için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyleyen Putin, 1 milyon ton Rus tahılının Katar'ın finansmanıyla Türkiye'de işlenerek Afrika ülkelerine gönderme projesine değinerek "Yakın zamanda sevkiyatlar olabilir" dedi. Bu sene Rusya'nın 130 milyon ton tahıl üreteceğini ve 60 milyon ton ihracat potansiyeli olacağını kaydeden Putin, işbirliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.Tahıl krizinin çözümüne Erdoğan'ın büyük önem verdiğini belirten Putin, "Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında bir dizi belge parafe edildi. Ukrayna bunu çöpe attı. Yeni girişimler bizimle görüşülmedi. Arabuluculuk bakımından biz bunu reddetmedik. Sayın Erdoğan'a müteşekkiriz" dedi.