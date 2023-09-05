Vergisiz cep telefonu için gençlerin gözü kabinede

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplanacak. Kabine toplantısının ana gündem maddesini ekonomik gelişmeler ve ekonomiye dair atılacak adımlar ile diplomatik süreçler oluşturacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Orta Vadeli Plan (OVP) ile ilgili sunum yapması bekleniyor. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadelede atılacak adımlar masaya yatırılacak. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ve geçen hafta il başkanları toplantısında da gündeme gelen gençlere ilk teknolojik eşya alımında vergi muafiyeti için gözler kabinede olacak. Deprem sonrası atılan adımlar, deprem konutlarında gelinen son nokta değerlendirilecek. Terörle mücadele ve dış politikada yaşanan gelişmeler de masada olacak.7 milyonu aşkın öğrencinin merak ettiği "Vergisiz cep telefonu başta olmak üzere ilk kez alınacak elektronik eşyada vergi muafiyetinde sınır ne kadar olacak?" sorusu bugünkü kabine toplantısında yanıtlanmış olacak. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan ve geçen hafta il başkanları toplantısında da gündeme gelen gençlere ilk teknolojik eşya alımında vergi muafiyetinin detayları ele alınacak.