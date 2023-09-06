Bizim için unutulmaz bir hatıra

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Üsküdar Mehmet Akif Mahallesi İstikbal Sokak'ta ziyaret ettiği bakkal Mustafa Temizer, Erdoğan'ın ziyareti sırasında geçen diyalogları anlattı. Mustafa Temizer, konvoyla geçtiği sırada sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görüp sohbet etmek üzere duran Erdoğan'ı açılış için gün sayan işyerlerine davet ettiklerini dile getirdi. Erdoğan'ın kendilerini kırmayıp davete icabet ettiğini söyleyen Temizer, "İşyerinin açılışını kendisinin yapmasını söyledik. O da kırmadı, teşrif ettiler. Kendisine soğuk çay ikram ettik. Dükkânımıza siftah attı. Aramızda tatlı diyaloglar geçti, muhabbet ettik. Daha sonra 'Hayırlı işler' dileyerek gitti" dedi.İkramın şişesini ve siftah parasını hatıra olarak saklayacaklarını kaydeden Temizer, soğuk çayın kabını dükkânı kapatana kadar saklayacağını, siftah parasını da çerçeveletip dükkâna asacağını anlattı. Ziyaret sırasında müşteriler ve vatandaşların çevrede yoğunluk oluşturduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hepsiyle tek tek ilgilendiğini aktaran Temizer, "Tabii dünya liderinin dükkânımızı teşrif etmesi bizim için de mutluluk verici bir şey. Bizim için iyi bir hatıra kaldı" ifadelerini kullandı.