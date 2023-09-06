‘Doğal su kaynakları satılıyor’ algısı tutmadı

Bursa'da kuraklığın en çok arttığı, barajlardaki su seviyesinin dip yaptığı 2019 yılında bile Bursalıları bir gün dahi susuz bırakmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, doğal kaynak sularını da en verimli şekilde kullanmaya devam ediyor. Mevcut işletmede olan doğal kaynakların kira yenileme ihalesi, 'Bursa'da doğal kaynaklar satılıyor' şeklindeki algıyla çarpıtıldı. BUSKİ'den yapılan açıklamada, hiçbir kaynağın satışının söz konusu olmadığı, yapılan ihalenin kira yenileme ile ilgili olduğu belirtildi. Açıklamada, "Halen 1 milyon 500 bine yakın aboneye sağlıklı içme suyunu ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin altyapıya yaptığı yatırımlarla içme suyunda kayıp kaçak oranını yüzde 20'ler seviyesine kadar indirerek Türkiye'de lider konuma gelmesi, 'asılsız iddialarla' gölgelenmeye çalışılıyor. Son olarak kamuoyuna yansıyan 'Bursa'nın doğal su kaynakları satılıyor' şeklindeki yalan haberlerle algı oluşturulmaya çalışılırken, BUSKİ ihalenin kaynak suyu satışıyla ilgili olmadığı, halen özel firmalar tarafından işletilmekte olan iki kaynağın kira yenileme ihalesi olduğu ortaya çıktı" denildi.BUSKİ'den yapılan açıklamada kiraya verilen tüm kaynak sularının, şehre verilen içme suyunun sadece yüzde 1.7'sine karşılık geldiği belirtilirken, kentin su ihtiyacının yüzde 85'inin Doğancı ve Nilüfer barajlarından, yüzde 15'inin ise Uludağ pınar kaynaklarından karşılandığı ifade edildi.Olası kuraklık krizine karşı açılan 155 derin kuyunun yıllık 55 milyon metreküplük su kapasitesine sahip olduğu hatırlatılırken, halen barajlardaki suyun, kuyu suyuna ihtiyaç duyulmayacak kadar fazla olduğu kaydedildi.Öte yandan Çınarcık Barajı suyunun Bursa'ya ulaştırılması için hazırlanan 150 milyon euro'luk projede çalışmalar devam ederken, 2025 yılı yazında bu suyun kente ulaşması hedefleniyor.