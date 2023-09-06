FETÖ’nün sözde mütevelli heyeti üyesi çiftlik evinde yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yardımda bulunduğu iddiasıyla 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.B.'nin (51) merkez Yüreğir ilçesi Şeyhmurat Mahallesi'nde bir çiftlik evinde saklandığını belirledi. TEM ekipleri, firari hükümlüyü yakalamak için söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

POLİS EVE ÇATIDAN GİRDİ

Polis kapıları kilitli müstakil evin damına tırmanarak adrese girdi ve firari hükümlü R.B.'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada, "B" serisi 1 dolar ve kullanılmamış cep telefonu ile hat ele geçirildi. Polis, R.B.'yi Adana ve Mersin'de örgüte para kaynağı sağlayan grup içinde yer aldığını değerlendiriyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.B., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.